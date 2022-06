¿Shakira y Piqué se separan? Hit de la colombiana lo deja entrever.

El día de ayer se destapó una de las noticias que más han conmocionado al mundo de la farándula, ya que aparentemente Gerard Piqué, defensor central del FC Barcelona, le habría sido infiel a la cantante colombiana Shakira, tras varios años de relación.

De acuerdo con diversos medios españoles, Piqué le habría puesto los cuernos a la intérprete de “Waka Waka” y “Hips Don´t Lie”, a raíz de ello, el jugador español se habría ido del hogar familiar con rumbo a su casa de soltero, ubicada en Barcelona, en donde lleva viviendo la última semana.

El podcast ‘Mamarazzis’, realizado por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, reveló lo siguiente:

“Lo que me cuentan a mí (según sus fuentes)… me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar… me dicen: Esto es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, dijeron.

“En el colegio de sus hijos se dejan ver como una pareja bien, pero la realidad es que apenas se hablan en la actualidad”, añadieron.

Las fuentes de las periodistas también confirmaron que el futbolista se encuentra viviendo la vida loca y se la pasa de fiesta con su compañero de equipo Riqui Puig en las discotecas “Bling Bling” y “Patrón” en la ciudad de Barcelona junto con otras mujeres.

La pareja que se conoció durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y oficializó su relación un año después, procreó dos hijos: Sasha y Milan; sin embargo, estarían próximos a divorciarse debido a una tercera en discordia que es una estudiante de 20 años que trabaja como azafata de eventos y cuya identidad no ha sido revelada.

Ante los rumores, destacó un dato no menor, que la pareja hace mucho no se muestra junta en redes sociales. La última vez que se les vio juntos en una publicación fue el pasado 13 de marzo cuando Shakira publicó una fotografía en su feed de Instagram.

“Te felicito”, ¿una indirecta para Piqué?

Aunado a ello, el nuevo hit de la cantante colombiana, titulado “Te felicito” donde colabora con Rauw Alejandro, dejaría entrever el distanciamiento que existe entre ambos y el difícil momento que atraviesa Shakira tras la infidelidad de su esposo en las siguientes estrofas:

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”.

“Te queda bien ese show. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos los tengo rojos de tanto llorar por ti. Y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”.

“Hablándote claro, no te necesito. Perdiste a alguien auténtico. Algo me decía por qué no fluiamo’, te va a picar cuando recuerde cómo nos comíamo’ como ante. Tú de espalda apoyándote del volante, quemando el tranquilizante. No te bloqueé de las rede’ pa’ que vea’ la otra en la Mercede’. No me cuente más historia, no quiero saber cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien”.