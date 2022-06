Shakira y Piqué habrían iniciado proceso de separación tras infidelidad.

Luego de los rumores de que el defensor central del FC Barcelona, Gerard Piqué, le fue infiel a Shakira, diversos medios europeos han asegurado que la pareja ya se encuentra realizando los trámites pertinentes para separarse.

El portal Infomalia de El Economista reveló que aunque la pareja no está formalmente casada, buscarían emprender acciones legales para la custodia de sus dos hijos: Milan y Sasha.

“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, publicó el medio ibérico.

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, ni tampoco han confirmado la separación, por lo que siguen siendo meras especulaciones después de que el podcast Mamarazzis asegurara que la cantante de “Waka Waka” habría descubierto que el zaguero del conjunto culé la habría engañado con una modelo de 20 años.

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)… me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar… me dicen. Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”.

En un principio no se dieron más detalles al respecto; sin embargo, el día de ayer Lorena Vázquez y Laura Fa, periodistas y conductoras del medio citado retomaron el tema y dieron algunas características de la tercera en discordia.

“Una rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”, resaltaron.

Hospitalizan a Shakira

Este viernes, la revista ¡Hola! Informó en exclusiva que, el pasado 28 de mayo, la cantante colombiana sufrió un episodio de ansiedad por lo que tuvo que ser hospitalizada en la clínica Teknon de Barcelona.

Los hechos habrían ocurrido cerca de las 17 horas, hora en la que llegó una ambulancia para recoger a Shakira y llevarla al nosocomio.