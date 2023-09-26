  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Shakira confiesa que desde su separación, no es feliz

Shakira dice que su vida en Barcelona relegó su carrera musical y que ahora está en fase de “supervivencia”. Te contamos los detalles de todas sus declaraciones, en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Shakira y Pique selfie.jpg
Shakira saludando.jpg
Shakira y Pique sonriendo.jpg
Shakira feliz.jpg
Shakira y Pique riendo.jpg
Shakira sonriendo.jpg
Shakira y Pique sorprendidos.jpg
Shakira rubia.jpg
Shakira y Pique Halloween.jpg
Shakira con gorro.jpg
Shakira y Pique felices.jpg
Shakira F1.jpg
Shakira y Pique besito.jpg
Shakira posando.jpg
Shakira y Pique abrazo.jpg
/
Shakira y Pique selfie.jpg
Shakira saludando.jpg
Shakira y Pique sonriendo.jpg
Shakira feliz.jpg
Shakira y Pique riendo.jpg
Shakira sonriendo.jpg
Shakira y Pique sorprendidos.jpg
Shakira rubia.jpg
Shakira y Pique Halloween.jpg
Shakira con gorro.jpg
Shakira y Pique felices.jpg
Shakira F1.jpg
Shakira y Pique besito.jpg
Shakira posando.jpg
Shakira y Pique abrazo.jpg
Shakira y Pique selfie.jpg
Shakira saludando.jpg
Shakira y Pique sonriendo.jpg
Shakira feliz.jpg
Shakira y Pique riendo.jpg
Shakira sonriendo.jpg
Shakira y Pique sorprendidos.jpg
Shakira rubia.jpg
Shakira y Pique Halloween.jpg
Shakira con gorro.jpg
Shakira y Pique felices.jpg
Shakira F1.jpg
Shakira y Pique besito.jpg
Shakira posando.jpg
Shakira y Pique abrazo.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado