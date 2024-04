Shakira asegura sentir vergüenza por algunas de sus antiguas canciones.

Como ya es costumbre, la cantante Shakira generó gran polémica entre sus seguidores en redes sociales, esta vez por realizar fuertes críticas a su propia música. Sorprendentemente reveló que se avergüenza de algunas de sus canciones del pasado.

La intérprete de “La Tortura” fue entrevistada en el canal de YouTube, “First we feast”, para promocionar su nuevo disco “Las mujeres no lloran”. Durante la plática, Shakira habló de su evolución musical y de las cosas de las que se siente orgullosa y de las que no.



En ese momento de la charla, la colombiana confesó que algunos de sus más grandes éxitos le generan “cringe”, palabra que es utilizada para expresar vergüenza o pena ajena. Una de esas canciones es “Suerte”, de la que aseguró sentirse así al escuchar la manera en la que cantaba: “Era demasiado exagerada, como muy barroco ¿sabes? Demasiado Shakira”, comentó.





“Después de mis embarazos, mi voz se hizo más grave y completa. Además, mis elecciones son más maduras porque he evolucionado como mujer, como persona y mi inteligencia ha madurado también”, agregó.

Aunque muchos de sus fans opinan que sus mejores canciones son las de álbumes anteriores, ella asegura que su música actual es más madura, incluso que su voz mejoró y cambió, dándole un estilo diferente y único.