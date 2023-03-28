  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Shakira y su exsuegra habrían llegado a los golpes, ¡por culpa de Piqué!

Las malas lenguas aseguran que la cantante y la madre de Piqué arreglaron sus problemas con los puños.

Por: Maribel Velázquez

SHAKIRA.jpg
Pique de traje.jpg
Pique con toda la familia.jpg
Pique serio.jpg
Shakira.jpg
Pique selfie con su hijo.jpg
Pique y su hijo en la granja.jpg
Pique con gorra.jpg
Shakira.jpg
Pique y sus nenes.jpg
Shakira.jpg
Pique con lentes.jpg
Pique feliz con la familia.jpg
Pique despeinado.jpg
Pique y su hijo.jpg
Pique con sus hijos.jpg
Shakira china..jpg
Pique pelon.jpg
Pique con el Barca.jpg
Shakira mar.jpg
Pique selfie.jpg
Pique blanco y negro.jpg
Shakira (15).jpg
Pique leyendo.jpg
Shakira (2).jpg
Pique lentes negros.jpg
Shakira selfie.jpg
Pique jugando con sus hijos.jpg
Shakira grabando.jpg
Pique Barcelona.jpg
/
SHAKIRA.jpg
Pique de traje.jpg
Pique con toda la familia.jpg
Pique serio.jpg
Shakira.jpg
Pique selfie con su hijo.jpg
Pique y su hijo en la granja.jpg
Pique con gorra.jpg
Shakira.jpg
Pique y sus nenes.jpg
Shakira.jpg
Pique con lentes.jpg
Pique feliz con la familia.jpg
Pique despeinado.jpg
Pique y su hijo.jpg
Pique con sus hijos.jpg
Shakira china..jpg
Pique pelon.jpg
Pique con el Barca.jpg
Shakira mar.jpg
Pique selfie.jpg
Pique blanco y negro.jpg
Shakira (15).jpg
Pique leyendo.jpg
Shakira (2).jpg
Pique lentes negros.jpg
Shakira selfie.jpg
Pique jugando con sus hijos.jpg
Shakira grabando.jpg
Pique Barcelona.jpg
SHAKIRA.jpg
Pique de traje.jpg
Pique con toda la familia.jpg
Pique serio.jpg
Shakira.jpg
Pique selfie con su hijo.jpg
Pique y su hijo en la granja.jpg
Pique con gorra.jpg
Shakira.jpg
Pique y sus nenes.jpg
Shakira.jpg
Pique con lentes.jpg
Pique feliz con la familia.jpg
Pique despeinado.jpg
Pique y su hijo.jpg
Pique con sus hijos.jpg
Shakira china..jpg
Pique pelon.jpg
Pique con el Barca.jpg
Shakira mar.jpg
Pique selfie.jpg
Pique blanco y negro.jpg
Shakira (15).jpg
Pique leyendo.jpg
Shakira (2).jpg
Pique lentes negros.jpg
Shakira selfie.jpg
Pique jugando con sus hijos.jpg
Shakira grabando.jpg
Pique Barcelona.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado