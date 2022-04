Sharis Cid explota tras cuestionamientos de Isaías Gómez.

Sharis Cid explotó contra la prensa. ¿Qué fue lo que le preguntaron?

Ahora sí ardió Troya, cuando a su salida de una televisora, intentamos platicar con Sharis Cid con respecto a la reapertura del caso de asesinato de su expareja Isaías Gómez, ocurrido en San Miguel Allende en septiembre de 2018.

“Estoy maravillosa, trabajando , muy feliz y muy contenta. Muy tranquila y muy feliz”, expresó la actriz, quien poco a poco se fue enojando.

Pero Sharis explotó segundos después cuando le cuestionamos por qué no habla con la prensa, cuando esta siempre se ha portado solidaria con ella y su familia con respecto a tan lamentable suceso.

“Hablé en mi Instagram. Con todo el respeto y con todo el amor del mundo los amo, pero ya no tengo nada más que hablar. No quiero, ya pasó y estoy en una nueva etapa de mi vida”, dijo.

Sharis Cid manda fuerte mensaje a la prensa

Y este fue el mensaje que la actriz dedicó a los medios de comunicación.

“Siempre me han apoyado cuando tengo un problema, cuando estoy trabajando no, cuando se tratan de chismes ahí están. Cuando estoy trabajando, haciendo novelas, nunca han estado para mí, más que cuando hay un problema. Ojalá que a partir de ahora que estoy feliz, que tengo dos nietos y una vida maravillosa, me dejen en paz”, dijo.

“Hablen de lo bonito de mi vida. Lo que pasó, ya pasó. Me querían ver enojada, lo lograron. Y si no me quieren volver a apoyar, no me apoyen, no los necesito, muchas gracias”, declaró.

Corría octubre de 2018, cuando Isaías Gómez, empresario de 45 años, pareja de la actriz Sharis Cid, fue asesinado a balazos después de inaugurar un hotel y un restaurante en San Miguel de Allende, Guanajuato.

“Yo me doy la vuelta y es cuando me meto a tratar de revivir a Isaías de boca a boca y pues no”, contó la actriz en una entrevista para Yordi Rosado.

