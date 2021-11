Ruptura de Shawn Mendes y Camila Cabello deja tristes memes.

La ruptura de Camila Cabello y Shawn Mendes continúa dando de qué hablar entre millones de fanáticos de todo el mundo. Los artistas confirmaron su separación el día de ayer a través de un doloroso mensaje vía Instagram.

“Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro”, subraya un mensaje de los cantantes en las redes sociales.

Aunque los artistas dejaron claro que continuarán como amigos, los fanáticos no pueden creer que el romance llegó a su final.

Tan solo hace unas semanas, los intérpretes de Señorita visitaron Oaxaca, México para festejar el Día de Muertos, comer pan de muerto y disfrutar de la ciudad en compañía de la familia de Camila Cabello.

Ruptura de Camila Cabello y Shawn Mendes deja tristes memes

En septiembre de este mismo año, Camila y Shawn asistieron a la MET Gala juntos, presumiendo su romance ante decenas de paparazzi.

En el mismo mes, la intérprete de Havana debutó como princesa en la película de Cenicienta de Kay Cannon, donde Shawn estuvo en la premiere apoyando a su novia.

“Felicitaciones mi amor, estoy muy orgulloso de ti. Nunca había visto a nadie trabajar tan duro como tú. Te amo, mi vida”, escribió el canadiense quien nunca ocultó su relación con la cantante cubano-estadounidense.

La ruptura de Shawn y Camila se volvió tendencia el día de ayer, ya que las redes sociales se llenaron de memes.

“Apenas hace unas semanas, Shawn estaba haciendo tortillas con Camila en México”, escribió una fanática sobre la noticia.

Se rumora que el intérprete de In My Blood se inspiró en Camila Cabello para escribir cuatro álbumes musicales: Handwritten (2015), Illuminate (2016), Shawn Mendes (2018) y Wonder (2020).

¿Lo puedes dejar en paz? Se acaba de enterar que Shawn y Camila terminaron pic.twitter.com/znrjtDOuhp — Joss (@Jocelyn_1D) November 18, 2021

Yo pensando que shawn mendes y camila iban a casarse y tener hijos: pic.twitter.com/VksrxKqagq — Mood (@_mood31_) November 18, 2021

Shawn Mendes y Camila Cabello anunciaron su ruptura



Yo inmediatamente: pic.twitter.com/mqed0IpNAB — Megamanyou (@MegamanyouMX) November 18, 2021

como que shawn y camila terminaron cuando el dijo que cada canción que escribió era para ella pic.twitter.com/EDYUsFqcq2 — sofia (@hinchadestan) November 18, 2021