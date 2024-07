Permanentemente se presentan novedades en el espectro de las redes sociales pero claro, también es cierto que es difícil seguirle el ritmo a estas instancias. Desde ahí que, es mejor tener información confiable y aquí vamos a comentar sobre el significado del nuevo círculo morado-azul en WhatsApp.

Empecemos dando un poco de contexto que siempre suma y colabora para saber bien qué sucede y cómo implementar estas novedades. Digamos para comenzar que esta aplicación, desarrollada y administrada por Meta, la misma que está a cargo tanto de Facebook, Instagram y Threads, ha realizado unos cuantos cambios para evitar que su público emigre a otros espacios.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo? [VIDEO] ¡Aquí te lo decimos!

Te puede interesar: ¿Qué es el modo rojo de WhatsApp y cómo activarlo?

¿Cuál es el significado del nuevo círculo morado-azul en WhatsApp?

La verdad es que los usuarios se van a encontrar con la Inteligencia Artificial (IA) a partir de este círculo morado y azul que vas a poder contemplar en la parte derecha inferior cuando abras la aplicación en cuestión. Considera siempre que para tener acceso a la misma, hace falta disponer de la versión más reciente de WhatsApp.

Dicho lo anterior, Meta AI tiene la intención de ayudar a la gente a resolver tareas rápidas, también a hacerle frente a las consultas que puedas tener dentro de la aplicación, siendo una versión inicial del Chat GPT, que hasta el momento se ha encontrado funcionando en Estados Unidos más que nada. Ten en cuenta que a este elemento vas a poder pedirle la realización de textos complejos, cartas, poemas, mensajes, canciones y otras tantas cosas más.

También te puede interesar: Descubre cómo poner tu nombre en blanco en WhatsApp

Para finalizar, no es una obligación implementar este recurso y si no te convence o en definitiva no tienes interés en el mismo, simplemente puedes desactivarla siguiendo el debido paso a paso que te dirá también la compañía, llegado el momento.