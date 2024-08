Este es el significado de que tu pareja no te tome la mano en público

Cuando de relaciones amorosas se habla, es muy cierto que en la actualidad son pocas las personas que se comprometen y toman con seriedad a su pareja. Sin embargo, existen algunas señales que pueden hacerte ver ciertas cosas, ya sea no salir contigo, no mandarte mensaje o incluso, que tu pareja no te tome de la mano en público.

Recordemos que el contacto físico es parte del lenguaje amoroso que tiene una pareja. Entre los más importantes está el tomarse de la mano, ya que de acuerdo con los expertos, este refuerza el vínculo emocional y no solo eso, sino que da cercanía y seguridad.

La familia de América quiere que pague por la calentura de su hermano [VIDEO] América se quiere olvidar para siempre de su familia porque la tachan de malagradecida, pues se niega a pagar las consecuencias de la calentura de su hermano.

Te puede interesar: ¿Te hacen paperclipping? Identifica y evita la toxicidad en tus relaciones

¿Por qué tu pareja no te toma de la mano en público?

Por tal razón, te diremos algunos significados y motivos, por los que tu pareja no te toma de la mano en público.

Experiencias de la infancia:

De acuerdo con los conocedores en el tema, la falta de cariño durante esta etapa puede llevar a menor capacidad de expresar sus sentimientos a través del contacto físico, es decir que si una persona no recibió afecto, es muy probable que dar la mano no sea algo importante.

Experiencias del pasado:

Una situación que puede poner alerta a la persona son experiencias no tan gratas que se hayan vivido en el pasado, las cuales pudieron ser muy dolorosas y por tal razón, a la persona no le gusta demostrar cariño en público.

Crítica social:

Está es una de las más comunes, pues muchas personas no les gusta ser criticados o tener gestos de desaprobación por parte de los demás.

También te puede interesar: 5 hábitos para tener una relación de pareja exitosa

Evolución en la relación:

Conforme pasa el tiempo, la forma en que las personas se demuestran cariño puede llegar a cambiar, la cual no implica el contacto físico en público.