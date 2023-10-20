Signos que recibirán un dinero extra durante la Luna Cuarto Creciente

Los astros y la energía de los planetas juegan un papel fundamental en la astrología y sus predicciones, es por eso que muchos signos se ven beneficiados o perjudicados con los diversos fenómenos astronómicos, que ocurren a lo largo del año.

En ese sentido, la Luna Cuarto Creciente desplegará su influencia cósmica sobre algunos signos del zodiaco, que recibirán un dinero extra durante este evento astronómico, permitiéndoles saldar algunas deudas.

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El eclipse solar del pasado 14 de octubre trajo consigo muchos cambios para los signos del zodiaco y la Luna Cuarto Creciente no será la excepción, es por eso que algunos signos se verán beneficiados económicamente durante esta fase lunar.

¿Cuáles signos recibirán dinero extra?

Aries

El primero de los signos del zodiaco que recibirá dinero extra durante la Luna Cuarto Creciente es Aries. Este astro de fuego, en ocasiones, no le presta mucha atención a sus asuntos relevantes, por lo que tiende a dejar proyectos en pausa.

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La Luna Cuarto Creciente lo impulsará a retomar planes que había pospuesto y tendrá la fortuna de recibir un dinero extra, que le permitirá saldar algunas deudas económicas, así como llevar a cabo los proyectos que le apasionan. Esta fase lunar será un renacer para Aries, que estará marcado por la determinación y prosperidad.

Piscis

Este signo soñador por naturaleza, se la vive en las nubes y descuida lo que pasa en el mundo terrenal. Piscis experimentará un periodo de plenitud y reflexión, durante esta fase lunar.

Piscis constantemente se ve atrapado en el pasado, pero a medida que aprende a vivir el presente, encuentra nuevas motivaciones. En lo económico, este signo encontrará la prosperidad que lo hará crecer y le dará el impulso que tanto había buscado.

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Sagitario

Este es otro de los signos de fuego, que recibirá un dinero extra durante la Luna Cuarto Creciente. Sagitario es aventurero por naturaleza; sin embargo, encontrará un vínculo especial con alguien que llamará su atención.

Octubre también le traerá buenas noticias a Sagitario, principalmente en el aspecto financiero, ya que recibirá un dinero adicional que le mejorará su economía. Este signo se verá beneficiado en el amor y en las finanzas.

