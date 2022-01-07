Aida Cuevas recuerda a Juan Gabriel con anécdotas jamás contadas.

Aida Cuevas contó grandes anécdotas de Juan Gabriel a Ventaneando, entre ellas destacan su forma de vestir, su botana favorita, cómo se portaba en las fiestas, su música favorita y más.

'El Divo de Juárez' estaría cumpliendo 72 años en este día, por lo que su amiga, la cantante vernácula y participante de MasterChef Celebrity, lo recordó en sus momentos más íntimos de convivencia.

"Él amaba la vida, él disfrutaba muchísimo el cantar, el estar en un escenario y cuando eran sus fiestas, nos cantaba, él se la pasaba cantando, nos daba show a todos, él gozaba realmente lo que hacía y su manera de celebrar su cumpleaños era cantándonos", dijo Aida.

Además, Cuevas recuerda que Juanga era un hombre muy sencillo, pues no le gustaba la ropa de marca y prefería vestir camisas sencillas de lino cuando vivía en Cancún.

"En su vestimenta era un hombre muy sencillo, yo no me acuerdo que haya tenido algo de marca, jamás usó algo de marca, era un hombre que usaba en su casa huaraches. Le fascinaba la ropa de lino muy de calor, nunca fue un hombre muy ostentoso", expresó a este programa.

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Juan Gabriel amaba botanear zanahorias crudas

Aida Cuevas recuerda que Juan Gabriel amaba las zanahorias crudas y se las comía a mordidas.

"Recuerdo estar en su coche, nos íbamos a cenar o a comer y él llevaba su cubetita, su bandejita con zanahorias grandes y venía muerde y muerde, tenía buenos dientes, venía comiéndose las zanahorias", reveló.

Juan Gabriel le compartía sus gustos musicales a Aida Cuevas.

Las veces que estuve con él usaba su estéreo, oía mucha música flamenca, siempre me decía ‘mire mi reina, escuche esto

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