Silvia Pinal no asistió a un evento público por cuidar de su salud

Se llevaron a cabo los Premios Bravo en su edición número 32, de la asociación Rafael Banquells, de la cual doña Silvia Pinal es presidenta. A pesar de ello, Silvia Pinal no se presentó en la entrega de premios, pero mandó un mensaje en video. Supuestamente, tiene un cuadro de bronquitis, por lo que le cuestionamos a su amiga, Norma Nazareno, quien solo mencionó que prefirió cuidar su salud y mantenerse en casa.