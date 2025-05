Ventaneando: Cazzu defiende a Ángela Aguilar, esto dijo la esposa de Nodal

En exclusiva para Ventaneando, Cazzu rompió el silencio sobre lo que opina de Ángela Aguilar y para sorpresa de muchos saltó en defensa de la joven de 21 años de edad, esto pese a la polémica que se armó tras su ruptura con Christian Nodal.

Durante su visita a México, la rapera argentina se ha mantenido al margen con sus declaraciones, pues se encuentra apegada a su idea de mantener su distancia y respeto hacia el padre de su hija Inti, a pesar de que la joven cantante de regional mexicano fue señalada como la tercera en discordia en su relación con el sonorense.

Cazzu defiende a Ángela Aguilar en exclusiva a Ventaneando

Al ser cuestionada sobre si le molestaba que su hija conviviera con Ángela Aguilar, la ‘Nena Trampa’ confesó que Christian Nodal tiene todo el derecho de acercar personas a la vida de Inti, justo como ella podría hacerlo si lo deseara, y descartó que exista alguna disputa relacionada con la custodia de la menor.

Cazzu saltó en defensa de la cantante de regional mexicano pues expresó que le parecía injusto que fuera la principal señalada en medio de toda la controversia: “Hay muchas cosas que estuvieron mal y han recaído sobre ella y no lo apoyo en absoluto... una puede cometer errores y tomar decisiones... yo no puedo defenderla en realidad porque no es mi posición tampoco”.

Las declaraciones de la trapera sorprendieron de forma positiva a muchos de sus fans, quienes le han demostrado su apoyo desde el estreno de “La Cueva” y de todos los otros sencillos de su álbum “Latinaje”.

Cazzu confiesa a Ventaneando si hará una colaboración con Belinda

En su encuentro con la prensa, Cazzu también habló sobre la posibilidad de realizar una colaboración con Belinda, explicando que para ella ese tipo de proyectos son algo que se da de forma natural, además de exponer que no desea alimentar el morbo de la gente, pues muchos piden este dueto solo para generar aún más polémica.