Silvia Pinal sale del hospital; da importante mensaje sobre su salud.

Doña Silvia Pinal alegró a todos sus admiradores con su reciente salida del hospital. A través de un comunicado de prensa, la primera actriz confirmó su buen estado de salud tras ser ingresada por un problema de presión arterial.

Silvia Pinal es una de las mujeres más fuertes del espectáculo

¡EXCLUSIVA! Silvia Pinal nos platicó sobre su estado de salud tras la operación que le hicieron de la cadera.

“Chicos de la prensa aquí está su vedette favorita”, expresó la artista con el sentido del humor que la caracteriza.

La actriz, de 89 años, apareció con gafas oscuras todo el tiempo, labios pintados y una blusa formal para romper el silencio ante los medios de comunicación.

“Ay, de verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos, al ratito me voy a poner a ver que pasó, porque luego luego el chisme, para ver qué pasó”, continúo la también productora.

“Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y pues estoy lista para la otra”, concluyó Doña Silvia Pinal mientras soltó una carcajada.

¿Por qué fue hospitalizada Silvia Pinal?

A través de nuestro programa Venga la Alegría, Flor Rubio dio a conocer la hospitalización de Silvia Pinal debido a un problema de presión arterial.

“Trascendió desde ayer en la noche que está hospitalizada y sus familiares están con ella. Queremos que esté bien”, subrayó la periodista.

Un día después de la hospitalización, Alejandra Guzmán se comunicó a nuestro programa Ventaneando y dio detalles de la salud de su famosa madre.

“Mi mamá está bien, entera y harta de estar en el hospital. Nos metió un susto, le vieron la oxigenación muy baja. Le dieron unos diuréticos y eso le afectó. Le están haciendo unos estudios, pero su corazón está entero. Mi mamá siempre ha sido muy sana. Gracias a Dios está bien y al rato la voy a ir a ver”, confesó.

Decenas de fanáticos también se manifestaron en las plataformas digitales con amorosos mensajes a la actriz, empresaria y productora Silvia Pinal.

“Estupenda y bellísima Silvia Pinal”, “La gran diva de México”, “Que hermosa”, “Gran actriz” y “Que bueno que se encuentre bien de salud”.

El video de la reaparición de la artista ganó más de 50 mil reproducciones y 280 comentarios celebrando la recuperación de la artista.

“La diva de México les manda un saludo a toda la prensa. Gracias por estar preocupados por la salud de mi mamá. ¡Hay diva para rato! Y gracias también a todo el público que estuvo enviando mensajes tan hermosos”, escribió Sylvia Pasquel en Instagram.

