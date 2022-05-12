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FOTOS | Critican la aparición de Silvia Pinal en obra de teatro.

La aparición de la primera actriz, Silvia Pinal en teatro, a sus más de 90 años y en una silla de ruedas, ¡está dando mucho de qué hablar!

Por: TV Azteca

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