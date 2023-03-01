Platicamos con el sobrino de ‘La Tigresa’ por su fallecimiento.

Este miércoles se confirmó el lamentable fallecimiento de Irma Serrano, mejor conocida como ‘La Tigresa’ a los 89 años de edad, por lo que nos pusimos en contacto con su sobrino Luis Felipe Martínez, quien nos reveló algunos detalles de los últimos momentos de la actriz.

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Les soy sincero, nos tomó con mucha sorpresa, siempre fue muy sana, no era una mujer de achaques, que se quejaba de algo. Empezó a sentirse un poco mal, llevaba días comiendo irregularmente, porque siempre fue de muy buen comer, comía regularmente, de repente bien, de repente mal y se empezó a sentir un poquito mal ayer, lo que para ella era raro, llegó el doctor, la checó, la llevamos al hospital para que le hicieran unos estudios, no sabíamos bien qué era

Ella es muy complicada en el tema de sus venas, tardan unas horas en encontrarle una vena, para poderla picar a la pobre, sufría mucho. Estando ahí en el hospital se sintió mal y el corazón que no avisa, nos traicionó... Cuando le estaba haciendo los estudios, se empezó a sentir un poquito mal, quiso cómo devolver el estómago y ya la estabilizaron y estuvo bien

A mí me avisaron anoche, no sabíamos qué era, cuando me avisan que tenía el tema del corazón, yo empecé a buscar una ambulancia aérea para ver si podíamos hacer alguna cosa, pero tristemente, ya después nos dieron las noticia los doctores que ya no podían

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¿Cómo fueron los últimos años de Irma Serrano? El sobrino de la mujer que marcó una época en el espectáculo mexicano habló de los últimos años de su querida tía, ‘La Tigresa’.





Los últimos casi 14 años, en los cuales vivimos juntos, yo creo que para ella fueron 180 grados diferentes a lo que había tenido siempre, vivió en su tierra, vivió en familia, comía, pues lo que se come en esas tierras preciosas... Se ponía a cantar, se ponía a pintar, se ponía a componer, hacía poemas, tenía ocurrencias de toda la vida, la temporada que pasaba conmigo y mi familia, se la vivía con los bisnietos, entonces la pasó sorprendente, porque la hacían sufrir y ella nunca se quejaba, jugó futbol

¿Dónde van a descansar los restos de ‘La Tigresa’? Luis Felipe reveló que tiene planes para llevarla al Teatro Fru Fru, ya que era un lugar muy importante para la actriz.

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