Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano, revela que le gustaría ver a Belinda en la serie de su tía.

Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano La Tigresa, revela a Ventaneando que luego de dar positivo a Covid-19, pasó días complicados, pues temió por la vida no solo de su tía, sino de sus padres quienes también son mayores de edad.

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Yo creo que es el temor más fuerte que he tenido en mi vida, los días en el lapso que ellos se hacían los estudios y entregaban los resultados, sin temor a equivocarme te puedo decir el miedo más grande que tenido en mi vida

Todo comenzó con el contagio de una integrante del personal que trabaja en su domicilio.

Resulta que se contagia mi muchacha y no sé como me contagia a mí. Me da mucho terror, mi papá es vulnerable, mi tía ya es mayor, Lucía está con nosotros, también ya es una persona mayor. Hay puro adulto mayor, hay que tener mucho cuidado. Fue terrible el haberme despedido de mis papás y de Irma de lejos, o sea es terrible, espantoso como chamaquito porque me daba pavor haberlos contagiado y que esta cosa se saliera de control

Aunque debido a la pandemia los planes de la serie de Irma Serrano se han pospuesto, el sobrino de la primera actriz revela que le gustaría que Belinda fuera la persona encargada de darle vida a su tía en el mejor momento de su carrera.

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