Sofía Campomanes confiesa que no la pasó bien en La Isla: “Ya quedará en la gente”

Sofía Campomanes fue una de las participantes más divertidas y polémicas en La Isla: Desafío en Turquía. Sin embargo, nunca logró tener una buena adaptación con su equipo, con quien siempre tuvo diferencias por la forma en que la trataron.

Todas estas declaraciones las hizo Sofía Campomanes, durante su visita a una entrega más en ‘De Lo Que UNO Se Entera’, donde nuestro querido Carlos ‘Chicken’ Muñoz, le realizó las preguntas más polémicas.

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¿Cómo fue la experiencia de Sofía Campomanes en La Isla: Desafío en Turquía?

Sin importar los problemas con su equipo, Sofía Campomanes reveló que tuvo grandes enseñanzas durante su estancia en el popular reality, aunque no logró cumplir su objetivo de llegar a la final.

Estoy muy contenta, La Isla me trajo muy buenas enseñanzas de vida que me llevaré para el resto de mis días. Claro, por supuesto, yo iba con toda la intención de llegar a la final, mis planes no salieron como yo los tenía estipulados, sentí que me hizo falta tiempo, pero fue lo que fue y aún así fue hermoso, saqué cosas maravillosas de La Isla, estoy muy contenta con mi desempeño

Lamentablemente, su equipo no tomó de la mejor forma su llegada a la playas de La Isla: Desafío en Turquía, aunque ella trató de dar su mejor desempeño.

Mi equipo, tristemente, no estaba en la misma sintonía, pero allá ellos, cuando uno sabe que hizo las cosas bien, sale con la frente en alto y así es como me siento, yo me siento muy orgullosa de lo que di y si la gente no quiso verlo, ya quedará en la gente, no en mí

Por primera ocasión, reveló que le hubiera gustado estar en otro equipo, ya que los verdes solo la veían como un comodín.

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