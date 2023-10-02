Duggan y Aranza revelan cómo se enamoraron en Survivor México: Ver EN VIVO De Lo Que UNO Se Entera

Hace unos días, Aranza Carreiro y Ximena Duggan sorprendieron a sus millones de fans luego de revelar que estaban en una relación sentimental, la cual nació en Survivor México.

Sin embargo, quedaron muchas dudas, las cuales están aclarando en una entrega más ‘De Lo Que UNO Se Entera’.

También te puede interesar: “Yo empaco y agarro el avión; si me dicen regresas ¡regreso!”: Armando Araiza, el primer desterrado de La Isla platica lo que aprendió en su primer reality show.

Y es que ambas participantes le están contando a nuestro querido Carlos Chicken Muñoz cómo decidieron confesarse que se querían más que amigas.

https://youtu.be/wb2WFMHR55E?si=pr1pW3bGpZQZM5qg

¿Cómo nació el amor entre Aranza y Duggan?

Nuestras queridas participantes de Survivor México, no tenían dentro de sus planes enamorarse dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana, pero Aranza reveló que las cosas fueron pasando.

Te puede interesar: Romina Marcos revela qué participante de MasterChef era poco empático: “No sabes lo que es estar aquí en esta posición”, es lo que comenta el cuarto lugar del reality