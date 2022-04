Sofía Castro explota contra Cynthia Klitbo por comentarios de su mamá.

Sofía Castro rompió el silencio durante su llegada a un desfile de moda en la Ciudad de México, donde explotó contra Cynthia Klitbo por las declaraciones que dio respecto a la vida privada de Angélica Rivera.

“A mí, la verdad, sí me molestó un poco esa entrevista. Creo que nadie tiene por qué hablar. Se me hizo un poco fuera de lugar porque yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá, de lo que ella vaya a hacer, ni de sus planes a futuro. Ella es dueña de su propia historia, de su propia vida y de lo que ella quiera contar en una serie, película o en lo que sea”, dijo la también hija de El Güero Castro.

La actriz lamentó que Cynthia Klitbo expuso la vida íntima de su mamá ante miles de personas.

“Prefiero mantenerme muy al margen de eso... me incómodo mucho la entrevista que dio Cynthia al exponer tanto a mi mamá, la verdad, yo menos voy a hablar. La única que sabe esa historia y la única que tiene el derecho de contar su verdad y su historia, pues es mi mamá, yo siendo su hija, no soy quien”, declaró.

¿Sofía Castro tiene planes boda?

En otros temas y ya más tranquila, Sofía Castro reveló si está lista para llegar al altar junto a su novio Pablo Bernot.

“Estoy enamorada y muy contenta.... boda todavía no, estamos los dos trabajando mucho y muy contentos en nuestra relación”, aseguró.

Fue durante el mismo evento de moda, donde la hija de Angélica Rivera lamentó la inseguridad que viven las mujeres en México.

“Es una tristeza, es un dolor muy grande y no puede ser que sigamos teniendo tantos feminicidios y que tu vida corra riesgo por ser mujer. Yo siempre he apoyado la causa, tiene que haber un cambio porque no podemos salir a la calle con terror”, concluyó.

