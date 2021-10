Entérate en fotos de la supuesta rivalidad entre Sofía Castro y Paulina Peña.

La hija de Angélica Rivera aclaró la supuesta enemistad que hubo entre ella y su ex hermanastra mientras durante los seis años que compartieron el mismo techo.

Luego del divorcio de Ángelica Rivera y el expresidente Enrique Peña Nieto surgieron muchos rumores sobre que las hijas de ambos, Sofía Castro y Paulina Peña, lejos de tener una buena relación tendrían una rivalidad.

Ante esta situación la hija del Güero Castro aseguró que no existe ninguna competencia y lejos de lo que se pudiera pensar, sí tiene una muy buena relación con Paulina Peña, a quien considera una hermana.

“Qué feo que la gente se haya ensañado en decir que no nos llevábamos, que si competíamos por el vestido, que si nos poníamos el otro vestido. La gente hizo solita una competencia que nunca existió”, indicó Sofía Castro.

La también actriz indicó que la rivalidad siempre fue un mito: “Es cierto, desde que mi mamá empezó a andar con Enrique siempre quisieron contrapuntearnos a Paulina y a mí, porque éramos las grandes, porque éramos mujeres”.

Al cuestionarla sobre cuál fue su reacción al enterarse del compromiso de Peña con su novio Fernando Tena, Castro indicó: “Paulina me marcó para contarme, yo me estaba haciendo las uñas, entonces me dijo: ‘No digas nada’. Yo no podía gritar en el salón porque nadie se podía enterar”.

“No porque no suba la felicitación (en redes) como la gente quiere que lo haga, no es que no exista una relación. Cuando ella me marcó me dijo: ‘Te quería marcar porque siempre hablamos de este momento’”, aclaró la hija de Ángelica Rivera.

Castro recalcó que sigue considerando a la hija del exmandatario como una hermana: “¿Qué mujer no se quiere casar y qué mujer no va a querer que a su hermana le den anillo, que llores?”.

Cabe resaltar que pese al divorcio de sus papás, ambas jóvenes se han mantenido unidas y es común ver que siguen interactuando en redes sociales evidenciando que aún se tienen mucho cariño.

