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FOTOS | Sol Cortés y David Juárez la "Bestia". ¿Son o no son?

Nuestros queridos atletas exatlónicos siempre están muy juntitos y hasta bromeando con algo entre ellos. ¿Entre broma y broma?

Por: TV Azteca

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