Supuesta amante de Christian Nodal dice tener pruebas de su infidelidad a Ángela Aguilar

En días pasados les informamos sobre una mujer que dijo ser la supuesta amante de Christian Nodal , incluso compartió algunas evidencias en redes sociales de la infidelidad del sonorense a Ángela Aguilar.

Los rumores comenzaron cuando se filtraron en redes sociales algunas fotos que presuntamente mostrarían a Nodal con otra mujer. Las imágenes, aunque poco claras, hicieron estallar las redes, y los usuarios no tardaron en hacer sus propias investigaciones para intentar desentrañar la verdad.

¿Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?

La usuaria de Instagram @iveethzzz, enloqueció las redes sociales al publicar una supuesta fotografía en la que aparece besando en la boca a Christian Nodal. La imagen la acompañó con el texto: “El karma existe” y “mi amor es más grande”.

¿Dónde fue tomada la foto?

De acuerdo con la joven, la fotografía fue tomada durante una cena romántica que sostuvo con el cantautor mexicano y esposo de Ángela Aguilar. Sin embargo, la cosa no terminó en ese momento, pues publicó un ramo de flores que supuestamente le regaló el “Forajido”. “Espero verte pronto, hay días en los que te extraño más Cris Nodal”, versa la nota.

¿Salieron a la luz nuevas evidencias de la supuesta infidelidad de Christian Nodal? Días después de las primeras filtraciones salieron nuevas evidencias, esto gracias a @iveethzz, quien compartió nuevo material sobre la supuesta infidelidad de Christian Nodal a Ángela Aguilar.

En sus redes sociales la joven escribió: “Antes que salgan a hablar ciertas personas aviso que grabé llamadas y videollamadas, para que no salgan con la cosa de que es mentira o que ya sabían o no sé qué. En mi close friends sólo tenía a 30 personas que según yo no iban a filtrar nada de lo que yo subía pero me equivpqué. Entonces si alguna persona sale a hablar o a decir algo aclaro que tengo grabaciones”.

¿Qué fue lo que mostró la joven?

La joven subió un video donde se ve que está hablando por teléfono con un contacto que lleva las iniciales de Christian Nodal (CN). Cabe mencionar que el video no tiene sonido, por lo que no se oye la voz del cantante. Sin embargo, la joven dijo que si siguen llamándola “mentirosa” publicará nuevas pruebas.