Sonido Pirata rompe el silencio del por qué ignoró a Medio Metro original.

El película en el mundo sonidero aún sigue dando de que hablar, ya que Sonido Pirata y Medio Metro original tuvieron un encuentro épico en un evento de sonideros en Puebla. ¡Pero espera, hay más! Resulta que Sonido Pirata ignoró completamente a su excompañero y ahora la gente está hablando de una posible rivalidad entre ellos. ¿Será que hay enemistad? Las redes sociales están en llamas con este tema.

El mero sonidero con el Medio Metro, Alex Hoyer y la Chingu Amiga.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El reencuentro entre Medio Metro y Sonido Pirata en Puebla causó gran evuelo en las redes sociales. Pero, ¡oh sorpresa! Resulta que las cosas no salieron como esperábamos. Cuando Medio Metro subió al escenario para saludar a su excompañero, ¡Sonido Pirata lo ignoró por completo junto a Gipsy de Badabum! Al parecer, la tensión entre estos dos famosos personajes virales sigue dando de qué hablar.

¿Qué dijo Sonido Pirata respecto a la nueva polémica?

Según las propias palabras de Sonido Pirata, ¡él no se esperaba lo que pasó en el evento de Puebla! Cuando le dijeron que el Medio Metro original estaba ahí, simplemente volteó hacia otro lado para no caer en su juego y así no causar algún problema. Aunque no sabe cómo reaccionaron los presentes, para él fue una burla.

Parece que Julián Ramírez, quien es la cabeza del Sonido Pirata, tomó todo con calma, sin hacer ningún show y tratando de tomarlo con normalidad. Pero, ¿será que Medio Metro tenía la intención de opacar a su excompañero? ¡Las especulaciones están al rojo vivo!

“La verdad nadie sabía, de repente él se acercó (…) Yo pienso que era como una burla. Primero te ofende y después se arrima como si nada, ah caray, está raro”, indicó Julián Ramírez durante una entrevista con Stereo Max 98.1.

