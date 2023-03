VIDEO: Así fue el tenso reencuentro de Medio Metro y Sonido Pirata.

Medio Metro y Sonido Pirata saltaron a la fama gracias a sus videos en TikTok; sin embargo, cuando las cosas iban mejor anunciaron su separación, por lo que cada uno tomó caminos separados.

Conoce la historia de Héctor, ‘El Pregrino Sonidero’.

José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como el Medio Metro malo, decidió abandonar la organización de Sonido Pirata por aparentes temas económicos, esto no cayó nada bien entre los seguidores del sonidero quienes lo criticaron y tacharon de malagradecido.

Posteriormente, Sonido Pirata lanzó al nuevo Medio Metro, quien se ganó el repudio del original por tener más carisma y aceptación, incluso tuvo que registrar el nombre para que nadie más lo usara sin su autorización.

¿Medio Metro y Sonido Pirata se reencontraron? Recientemente ambos personajes volvieron a verse las caras; sin embargo, el reencuentro fue sumamente incómodo pues el sonidero ignoró por completo al bailarín. Los hechos ocurrieron en Tianguismanalco, Puebla.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Ambos personajes volvieron a encontrarse en San Juan Tianguismanalco, Puebla, durante un evento de sonideros. El bailarín subió a la cabina para intentar saludar a Julián Ramírez, líder de Sonido Pirata, quien al verlo lo ignoró por completo.

En uno de los videos compartidos en internet, aparece el Medio Metro malo acompañado de Dulce Gipsy, integrante de Badabun, la cual buscó que el sonidero respondiera el saludo de José Eduardo Rodríguez, pero también resultó ignorada.

Algo bien 👈👌😎 pic.twitter.com/FHLPjdBizE — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) March 22, 2023

Al ver al bailarín, Julián Ramírez se dio la vuelta para no cruzarse con ellos y se mostró concentrando en su trabajo mientras enviaba saludos a los presentes.

¿Qué dijo Medio Metro?

Aunque se rumora que Medio Metro acudió al evento para opacar al sonidero, el bailarín recurrió a sus redes para explicar lo sucedido y reveló que no lo bajaron del escenario, sino él decidió bajarse por voluntad propia.

“Estos videos dicen que el público me bajó del escenario, pero la realidad es que ante la actitud de Julián decidí bajarme porque él no quiso saludarme”, publicó.

“Sí me molestó mucho como ignoraba a Dulce por lo que le dije ‘vámonos este mono no quiere ni vernos’ y por eso me bajé del escenario”, añadió.