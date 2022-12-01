Soriana crea alianza y trae a México vinos españoles con Familia Martínez Zabala

La unión de Soriana y Familia Martínez Zabala logran acercar a las familias mexicanas los mejores vinos españoles, como lo es Faustino, la marca más reconocida, Portia y Marqués de Vitoria. Gracias a esta alianza podremos disfrutar de una variedad de vinos de calidad con un gran precio.

Jesús Lorente, director general de Autoservicio de Soriana, durante la cata, nos dio los detalles más relevantes de la alianza entre ambas empresas. “Elegimos categorías estratégicas para nuestros clientes y el vino es una de ellas. A los proveedores les exigimos consistencia en la calidad de sus productos e innovación, la cual mueve el crecimiento de las empresas, estos vinos ostentan las dos características, por lo que hoy es el primer día de una fructífera alianza”, indicó Jesús Lorente.

Algunos datos relevantes sobre las Bodegas de Familia Martínez Zabala:

1930- Inicia Vinos Faustino Martínez con: Viña Campillo, Viña Santana, Viña Parrita, Don Faustino y Gran Faustino.

1964- Se lanza Faustino I. Nace el Gran Reserva de Rioja más reconocido a nivel mundial con la añada de 1958.

1973- Se realizan las nuevas instalaciones de Bodegas Faustino a las afueras de Oyón, donde permanecen hoy en día.

2010- Se inaugura PORTIA (D.O. Rivera del Duero) que cuenta con reconocidas gamas de vinos tintos, rosados, blancos y cavas; con una clara vocación exportadora y apreciada en más de 70 países.

2022- Se lanza la nueva marca corporativa Familia Martinez Zabala. En una relación directa con Organización Soriana seleccionan 13 etiquetas de prestigio y renombre y así poderlas ofrecer en sus tiendas así como en tiendas Soriana.

