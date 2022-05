VIDEO: Alfredo Adame habla mal de Magaly a sus espaldas.

Alfredo Adame se convirtió en uno de los participantes más polémicos de la primera temporada de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, pues ha dejado ver su fuerte temperamento en el campamento.

Alfredo Adame rompe en llanto por sus hijos y les pide disculpas.

Además de su polémica pelea contra Oskarín, Alfredo Adame volvió a protagonizar un nuevo escándalo esta noche, ya que habló mal a las espaldas de Magaly.

El presentador asegura que Magaly Chávez salía con otro hombre durante su relación sentimental, pues le hicieron llegar misteriosos audios y conversaciones de WhatsApp.

“Me llegaron unos audios... y luego sale un WhatsApp donde le decía ‘yo te amo, bebé'... con ese WhatsApp dije ‘yo con esa chava no’, pero ya veníamos para acá", le contó Adame a Jessica en el campamento.

Por si fuera poco, Adame reveló otros secretos íntimos de Chávez, mismos que podrían haber sido el inicio de sus diferencias.

“Sale la entrevista de este wey de que Magaly tiene severos problemas con el alcohol... que en una fiesta en su casa ella se le metió encuerada en la cama”, contó Adame.

¿Magaly se arrepiente de andar con Alfredo Adame?

Magaly Chávez asegura que su relación con Alfredo Adame le ha provocado la llegada de varios enemigos, incluyendo a Carlos Trejo.

“Yo por andar con Adame me busqué muchos enemigos. Muchas personas me decían que tuviera cuidado”, expresó la influencer a Mariana.

Sobre los WhatsApp que comentó Alfredo Adame, Magaly Chávez reveló que las conversaciones fueron editadas para hacerla quedar mal.

"¿Qué más me habrán inventado para hacerme daño por andar con Adame? Tanta gente me está buscando porque ya me he dado cuenta de muchas cosas”, dijo.

Alfredo Adame y Magaly Chávez han vivido una montaña rusa en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, pues han terminado su noviazgo varias veces, aunque luego regresan tras arreglar sus diferencias.

