VIDEO: Así sufrirán los participantes de Soy famoso ¡sácame de aquí!

Figuras del espectáculo dejarán el glamour a un lado para ingresar a nuestro reality show Soy famoso ¡sácame de aquí! por Azteca UNO. Reconocidas estrellas intentarán convertirse en el rey o reina de la selva en esta nueva aventura llena de desafíos y aterradoras tareas.

Conocimos EN EXCLUSIVA a conductores de ‘Soy famoso, ¡sácame de aquí!’

El primer vistazo ha dejado ver cómo sufrirán los concursantes, entre los que se ha confirmado la presencia de Alfredo Adame, Magaly Chávez, Oskarín, Apio Quijano, Héctor Terrones, Pancho Uresti, Wendolee, Jessica Díaz, Mariana Ávila, Khiabet Peniche y más.

Bajo la conducción de nuestros queridos Horacio Villalobos y Atala Sarmiento, Soy famoso ¡sácame de aquí! promete poner a prueba a todos los participantes.

"Bienvenidas y bienvenidos a Soy famoso ¡sácame de aquí! Todo puede pasar... ¿preparados, tienen hambre?", expresa Horacitu en el primer vistazo del reality show más esperado.

"Cuando decimos todo es todo", continúa Atala, quien por cierto, marca su regreso a la conducción con este programa.

En los primeros segundos del avance se puede ver a los participantes repletos de miedo, pues probarán platillos que retarán su paladar.

"Yo creo que son platillos muy caros y a mí no me alcanza", expresa Oskarín, mientras que Wendolee pega un grito de terror en la mesa.

Horacio Villalobos comienza a sacar su lado más irreverente, pues junto con Atala, quiere encontrar al único rey o reina de la selva.

"No te preocupes es gratis", expresa el conductor de Venga la Alegría sobre los aterradores platillos que degustarán los participantes.

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¿Cuándo es el estreno de Soy famoso ¡sácame de aquí!?

No te pierdas el Gran estreno de Soy famoso ¡sácame de aquí! el próximo miércoles 4 de mayo por Azteca UNO. ¡Habrá fuertes desafíos y mucha adrenalina en el reality más esperado de la televisión!

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