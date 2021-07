Fans estallan con memes por retraso de ‘Spider-Man: No Way Home’. De nueva cuenta los seguidores de este superhéroe no soportaron que aún no haya ni un trailer de la película.

Uno de los estrenos más esperados por los fans es el tercer filme de Marvel con Tom Holland como protagonista, mismo que presuntamente llegará a los cines a finales del 2021.

Preparado para mañana que probablemente no haya trailer de #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/U7fbjHb7Mo — Diego goncas ᗢ ۞ ४ ⎈ (@Diego_goncas) July 21, 2021

Sin embargo, de nueva cuenta, no llegó el esperado indicio de cómo será el largometraje y los fanáticos del superhéroe tomaron las redes sociales con divertidas imágenes de esa temática.

La campaña de promoción tiene a los fans con los nervios de punta

Los constantes cambios en la campaña de promoción tiene a los fans con los nervios de punta, pues desde el título del filme han estado muy ansiosos y pendientes de cada detalle y mientras el trailer llega, los memes están invadiendo Twitter.

Seré honesto contigo lisa, jamás hicimos la película del hombre araña. Por eso no hay trailer. 🤣🤣🤣 #spiderverse #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/NnMV9m2kdM — Christopher (@Chriss_Mowe) July 21, 2021

Una vez más, Spider-Man: No Way Home vuelve a estar en boga, ya que muchos usuarios están especulando cómo podría ser la nueva cinta de Marvel, de la cual aún no sabe casi nada, a excepción del título, losactores y uno que otro detalle más.

