Stephanie Salas sobre Luis Miguel: “Es momento de perdonar a los demás”.

Después de 30 años la madre de Michelle Salas cree que llegó el tiempo de aprender a perdonar ¿Luis Miguel también estará perdonado?

Luego del final de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie pudimos conocer un poco más de cómo fue la relación entre Luis Miguel, su hija Michelle y Stephanie Salas.

Es por ello que todos hemos estado pendientes de sus redes sociales para ver qué mensajes escriben y saber si se relacionan con el personaje y cuál es su sentir al ver el show de ficción.

La cantante Stephanie Salas reacciona a “Luis Miguel, la serie”.

Sobre Sophie, el personaje de la serie de la plataforma de streaming que supuestamente está basado en ella, la hija de Sylvia Pasquel indicó: “La interpretación de mi persona está basada en la perspectiva de todo un equipo de escritores. Es importante entender que la historia que se está contando, es la historia de Luis Miguel. ¿Qué si las cosas fueron así o no? No olvidemos que las series deben tener ficción y verdad. Sólo eso tengo para decir”.

Para Stephanie verse reflejada y darse cuenta de que ella sola tuvo que educar a sus hijas, es motivo de orgullo: “Darme cuenta que hice un gran trabajo como madre de familia me da tranquilidad, me siento satisfecha por todo lo que, como mujer y como madre, he logrado”.

Al ser cuestionada por la revista Gente si guarda algún rencor hacia Luis Miguel, Stephanie Salas indicó que es momento de ser una mejor persona: “Hoy es momento de perdonarnos y perdonar a los demás, es tiempo de dejar de lado pequeñeces que nos dejan crecer como humanidad”.

Cabe destacar que se dice que la que está molesta por la manera en que retrataron a su mamá durante la primera temporada fue Michelle Salas, quien presuntamente está alejada de “Micky” por ello.

Sobre el personaje que interpreta Macarena Achaga quien es ella, Michelle opinó: “He visto algunos capítulos y, claro, cuando una ve su vida interpretada por alguien que no eres tú, hay sentimientos encontrados. Si algún día decido contar mi realidad, ese día cambiarían muchas cosas. Pero creo que todavía no es el momento”.

Michelle Salas también dijo que aunque no tiene una relación cercana con su papá en estos momentos, lo admira: “Mi padre es un gran profesional y me ha dado consejos que me han servido mucho en la vida y, sobre todo, en mi trabajo: ser siempre disciplinada, dedicada y responsable en lo que haga. Algo que también aprendí de él y de mi madre es la discreción. Muchas veces, el silencio dice más que mil palabras”.

