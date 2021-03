Entérate en fotos de la “indirecta” que la influencer Michelle Salas habría lanzado a Luis Miguel.

La hija de Stephanie Salas ha usado sus historias de Instagram para hablar del apoyo que ha recibido de algunas personas durante su convalecencia.

Michelle Salas ha dado mucho de qué hablar desde que decidió darse a conoce en el mundo como influencer. La joven hija de Stephanie Salas comparte con sus seguidores desde sus excelentes días, como su pose para alguna portada o nuevo proyecto, así como sus peores momentos como el reciente accidente que tuvo mientras esquiaba en Vail, Colorado.

Tras su mal paso la joven se ha visto arropada por sus seguidores, así como hermana y mamá, incluso esta última le escribió una amorosa carta en la que le deja en claro que caer también es bueno para crecer, pero quien al parecer no se ha manifestado es su padre, Luis Miguel, al menos eso es lo que ha dejado ver Michelle Salas a través de sus redes sociales.

La joven compartió una imagen donde se le pude ver convaleciente tras la operación de rodilla a la que se sometió, al pie de su historia publicó: “En tus peores momentos conocerás a quien debe estar en los mejores”.

El mensaje de inmediato fue interpretado por sus seguidores como una indirecta para Luis Miguel.

La siguiente indirecta habría llegado el Día de la Mujer cuando Michelle reconoció no haber crecido en un núcleo familiar perfecto, eso sí rodeada de mucho amor, llena de valores, así como amor propio para poder alcanzar sus sueños sin tener que depender de nadie.

“Hola mamacitas preciosas, hermosas, divinas mujeres, hijas, hermanas, madres. Hoy es un día muy especial donde no estamos celebrando, sino estamos conmemorando la incansable lucha por el respeto y la igualdad de las mujeres… Es un tema muy importante, así como también es muy importante correr la voz, poner nuestro granito de arena, crear consciencia. Somos mujeres y la verdad que no podemos seguir viviendo en miedo, seguir viviendo bajo estigmas y estereotipos”, escribió la joven.

Asimismo, reconoció que el Día de la Mujer es un buen momento para reflexionar y dar la mano a quien la necesite: “Hoy es un día para reflexionar, para apoyarnos más que nunca. Para darnos la mano, no ponernos el pie, porque también a veces hacemos eso las mujeres. Se trata de unirnos, de hacer equipo, la unión hace la fuerza”.

La joven reconoció a su familia y llegó la ¿pedrada para su padre?: “Yo que vengo de una familia de mujeres, no es la familia perfecta, ni el estereotipo de familia perfecta. Son mujeres que han luchado, han trabajado y me han dado una vida más allá de lo que yo podía imaginar. Soy agradecida y soy la persona más feliz de tener esos ejemplos en la vida. Me dieron las bases, me dieron las herramientas, me dieron la educación, pero sobre todo la inspiración para siempre mirar hacia adelante, siempre querer salir adelante a pesar de lo que sea. Me enseñaron a sentirme orgullosa de ser mujer, de creer que eso es un superpoder porque sí lo es. De quererme y de respetarme y de no depender de nada ni de nadie para sentirme feliz y plena, para lograr mis metas”.

Esta no es la primera vez que Michelle Salas agradece a la familia de su madre todo lo que han hecho por ella y lo mucho que debe a ella lo que hoy en día es: una mujer fuerte, valiente y exitosa.

