FOTOS: Ella es Summer Ferguson, la nueva novia de Vadhir Derbez.

Ella es Summer Ferguson, la nueva novia de Vadhir Derbez en fotos. Conoce a la sensual rubia que se ganó el corazón del hijo de Eugenio Derbez.

Los Derbez se fueron de paseo a Disneyland, en California, y emocionados publicaron sus fotos en redes sociales, pero dejaron a la vista un detalle que acaparó la atención de sus seguidores, se trata de Summer Ferguson, una conocida influencer muy pegada a Vadhir en la imagen.

Ninguno de los dos ha confirmado si tienen una relación amorosa, pero no es la primera vez que aparecen juntos, ya que se dejaron ver durante un viaje a Guatemala.

Summer Ferguson es influencer

La influencer Summer Ferguson tiene en su cuenta de Instagram más de 100 mil seguidores, pero logró su fama con el canal de YouTube que hizo con su amiga Kloey Ramirez llamado ‘Summy and kloey’ en abril de 2016.

A través de la plataforma de videos ha reversionado canciones como ‘Hands to Myself’ de Selena Gomez y ‘When We Were Young’ de Adele.

