FOTOS: Insólita eliminación en la tribu Halcón de Survivor México.

La aventura continúa en las junglas de Survivor México, la tribu Halcón no dudó en reclamar a Memo Dorantes la actitud que tomó en el concejo tribal. Jorge Ortín reveló que votó por Brissia y así mismo, ella no se sintió a gusto con las acusaciones de algunos de sus compañeros de tribu.

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La tribu Jaguar planea una estrategia por si pierden el juego por la inmunidad grupal de Survivor México. Julio Barraza espera ganar la inmunidad para no perder a más compañeros y esperan noticias de Dani Cortés. Sargento Rap hace todo lo posible para darle alimento a su tribu y sufrió una herida que le provocó un sangrado en la pierna.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ confronta a ambas tribus por el tótem de inmunidad grupal de Survivor México y anunció que Dani Cortés está de regreso pero no podrá jugar en algún tiempo. ‘Warrior’ le recordó a la tribu Halcón que si pierden deberán votar y Tania Niebla nominará a un integrante a batirse en el juego por la extinción.

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Dennis Arana rompe en llanto frente a Sargento Rap en Survivor México.

La tribu Jaguar resultó victoriosa y se libra de nominar a un integrante en el concejo tribal de Survivor México. Dennis Arana pidió disculpas a sus compañeros por no haber dado lo máximo en el juego ya que reveló que extraña a su familia y rompe en llanto.

Sargento Rap le brindó todo su apoyo a Dennis Arana ya que confesó que también extraña a su esposa y a su pequeño hijo, pero deben echarle ganas y entregarlo todo en los juegos de Survivor México.

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ChiCKen Muñoz es eliminado de Survivor México y casi toda la tribu lloró su salida.

Por primera vez la tribu Halcón perderá a un integrante en un reñido juego por la extinción entre Memo Dorantes, Brissia y Carlos ‘ChiCKen’ Muñoz. ‘ChiCKen’ fue derrotado por sus compañeros y se despide de Survivor México.