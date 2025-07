Poncho de Nigris y su mama se reencuentran y se hace fuertes reclamos

Luego de tantos rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación entre Poncho de Nigris y Leticia Guajardo, su madre, al fin se reencontraron; sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba, pues ambos se hicieron fuertes reclamos.

En un video quedaron evidenciados los reclamos que se hicieron Poncho de Nigris y su madre, pues el influencer culpó a su progenitora de querer separar a su familia, mientras que Leticia Guajardo denuncio haber sufrido malos tratos por parte de Marcela Mistral, la esposa de Poncho de Nigris, a quien acusó de ser la responsable de su distanciamiento.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que existe un conflicto entre Poncho de Nigris y su madre, pues hace unos meses Leticia Guajardo aseguró que el influencer se negó a pagar la fiesta de XV años de su hija mayor, Ivanna.

¿Qué dijo Poncho de Nigris?

Durante la polémica charla, Poncho de Nigris reveló haberle ofrecido dinero a su madre (50 mil pesos) para cerrar sus redes sociales y terminar de una vez por todas con los conflictos que existen entre ellos.

Así mismo, Poncho de Nigris le reclamó a su madre por haber buscado a Adrián Marcelo para darle una entrevista a cambio de dinero.

“Ya has hecho mucho daño, mamá, ya estamos bien distanciados, tenemos que recuperar la relación y te lo digo bien. Yo no voy a dejarme manipular por nadie, tú ya no me vas a manipular, el jefe ahora soy yo, el jefe de esta casa soy yo y ahora yo decido qué hacemos, a dónde vamos”, dijo Poncho de Nigris.

¿Cuál fue la confesión que Leticia Guajardo le hizo a Poncho de Nigris? No obstante, Leticia Guajardo hizo una fuerte confesión al admitir que se sentía decepcionada y poco valorada.

¿Limaron asperezas?

Luego de una intensa plática, Poncho de Nigris y su madre decidieron dar por terminados los conflictos entre ellos. Por último, el influencer le dedicó unas emotivas palabras a su madre, asegurando que “ella es el amor de su vida”.

“Eres mi mamá, hay mucho amor, pero al mismo tiempo se batalla bastante (…) Tú eres mi mamá, con eso se dice todo, por eso me duele mucho cuando me tiras mier...”, aseguró el polémico creador de contenidos. (Mira el video completo)