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FOTOS | ¿Quién fue eliminado de Survivor México el 27 de agosto 2022?

Viridiana y Santi se enfrentaron al duelo de extinción tras perder el tótem de inmunidad grupal contra Los Otros, nadie quiere ser eliminado de Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

“Warrior” puso en disputa el segundo tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Los Otros desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Halcones atestiguan el juego por la inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por la inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Enfrentamiento individual en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer el circuito con los obstáculos en Survivor México 2022.
Romper todas las losetas de Survivor México 2022.
Finalmente atinar las pelotitas en el tablero de Survivor México 2022.
Los Otros ganaron el segundo tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones se libran de votar en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Jaguares deben sentenciar a dos integrantes de Survivor México 2022.
Los Otros tenían que votar para sentenciar a un integrante de su tribu en Survivor México 2022.
“Warrior” dio un importante anuncio en Survivor México 2022.
Los Otros se sorprendieron con el anuncio de “Warrior” en Survivor México 2022.
Jaguares no se esperaban la noticia de Survivor México 2022.
Halcones emocionados por la fiesta de la fusión de Survivor México 2022.
Jakcy usó su collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al duelo de extinción de Survivor México 2022.
Jaguares mandaron a dos integrantes a extinción en Survivor México 2022.
Los Otros desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Halcones atestiguan el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Santiago en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Viridiana en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Catalina fue elegida por votación en Survivor México 2022.
Nadie quiere ser eliminado de Survivor México 2022.
Santiago resultó victorioso del enfrentamiento en Survivor México 2022.
Jaguares abrazan a Santiago y a Viridiana en Survivor México 2022.
Viridiana Álvarez es eliminada de Survivor México 2022.
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“Warrior” puso en disputa el segundo tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Los Otros desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Halcones atestiguan el juego por la inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por la inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Enfrentamiento individual en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer el circuito con los obstáculos en Survivor México 2022.
Romper todas las losetas de Survivor México 2022.
Finalmente atinar las pelotitas en el tablero de Survivor México 2022.
Los Otros ganaron el segundo tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones se libran de votar en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Jaguares deben sentenciar a dos integrantes de Survivor México 2022.
Los Otros tenían que votar para sentenciar a un integrante de su tribu en Survivor México 2022.
“Warrior” dio un importante anuncio en Survivor México 2022.
Los Otros se sorprendieron con el anuncio de “Warrior” en Survivor México 2022.
Jaguares no se esperaban la noticia de Survivor México 2022.
Halcones emocionados por la fiesta de la fusión de Survivor México 2022.
Jakcy usó su collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al duelo de extinción de Survivor México 2022.
Jaguares mandaron a dos integrantes a extinción en Survivor México 2022.
Los Otros desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Halcones atestiguan el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Santiago en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Viridiana en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Catalina fue elegida por votación en Survivor México 2022.
Nadie quiere ser eliminado de Survivor México 2022.
Santiago resultó victorioso del enfrentamiento en Survivor México 2022.
Jaguares abrazan a Santiago y a Viridiana en Survivor México 2022.
Viridiana Álvarez es eliminada de Survivor México 2022.
“Warrior” puso en disputa el segundo tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Los Otros desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Halcones atestiguan el juego por la inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Jaguares desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al juego por la inmunidad grupal de Survivor México 2022.
Enfrentamiento individual en Survivor México 2022.
Tenían que recorrer el circuito con los obstáculos en Survivor México 2022.
Romper todas las losetas de Survivor México 2022.
Finalmente atinar las pelotitas en el tablero de Survivor México 2022.
Los Otros ganaron el segundo tótem de inmunidad grupal de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio al concejo tribal de Survivor México 2022.
Halcones se libran de votar en el concejo tribal de Survivor México 2022.
Jaguares deben sentenciar a dos integrantes de Survivor México 2022.
Los Otros tenían que votar para sentenciar a un integrante de su tribu en Survivor México 2022.
“Warrior” dio un importante anuncio en Survivor México 2022.
Los Otros se sorprendieron con el anuncio de “Warrior” en Survivor México 2022.
Jaguares no se esperaban la noticia de Survivor México 2022.
Halcones emocionados por la fiesta de la fusión de Survivor México 2022.
Jakcy usó su collar de inmunidad individual de Survivor México 2022.
“Warrior” da inicio al duelo de extinción de Survivor México 2022.
Jaguares mandaron a dos integrantes a extinción en Survivor México 2022.
Los Otros desean permanecer unidos en Survivor México 2022.
Halcones atestiguan el duelo de extinción en Survivor México 2022.
Santiago en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Viridiana en duelo de extinción de Survivor México 2022.
Catalina fue elegida por votación en Survivor México 2022.
Nadie quiere ser eliminado de Survivor México 2022.
Santiago resultó victorioso del enfrentamiento en Survivor México 2022.
Jaguares abrazan a Santiago y a Viridiana en Survivor México 2022.
Viridiana Álvarez es eliminada de Survivor México 2022.

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