Survivor México: Alejandra se le va a la yugular a Kristal Silva.

Survivor México se ha robado las miradas de millones de fans, pues las fuertes pruebas y polémicas, han hecho que los sobrevivientes muestren su peor lado.

Alejandra ha sido la integrante más polémica de Jaguares

Alejandra Toussaint

Tal es el caso de Alejandra Toussaint perteneciente a la tribu Jaguar, quien durante los últimos días no ha tenido buenos momentos por las polémicas y la falta de victorias.

Todo parece indicar que los conflictos de la tribu Jaguar comienzan por Alejandra, misma que tuvo algunos problemas de salud y por ello requirió ser intervenida por el cuerpo médico; no obstante, tras su regreso, la relación con sus compañeros cambió al grado de llamarlos hipócritas.

Los problemas siguen en los Jaguares

Las cosas se han complicado al grado que el equipo se fracturó y la intérprete se alejó, desatando peleas con la capitana; sin embargo, Alejandra culpa a Kristal y Cynthia de que el refugio en Survivor México, huela feo.

Los hechos comenzaron por una linterna, y es que Cynthia le pidió a Alejandra que no se llevara la linterna del equipo a su cueva, a lo que la actriz mencionó que estaba bien, pero que entonces, un día se la dejaría a la tribu y otro ella se la quedaría; no obstante, la cocinera se mostró insatisfecha pues recordó que ella solo era una, en cambio, los Jaguares eran más y necesitaban la luz, sobre todo en las noches cuando necesitaban ir al baño.

Tras esta respuesta, Alejandra le dijo a la capitana que no tenía porque quejarse, y le reprochó que para qué quería la luz si de todas maneras iba a hacer sus necesidades al lado de la madera del refugio.

Es mi problema si hago del uno o del dos aquí, tú no estás

Sin dejar de discutir, Alejandra continuó gritándole a sus compañeras, dejando en claro que hacían sus necesidades en la madera del refugio y eso provocaba malos olores, mientras que las chicas decían que no, pero que si así fuera, ella no tenía de qué quejarse porque no vivía ahí ya.