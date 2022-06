Survivor México: Confirman a nuevos participantes para la tercera temporada.

Cada día falta menos para que podamos ser testigos del inicio de la tercera temporada de Survivor México, que llega a la señal de Azteca UNO el próximo 15 de junio.

Survivor México es el reality que pone a prueba las habilidades de supervivencia de cada uno de los participantes, aunque esta ocasión regresa con grandes y demandantes retos.

Te puede interesar: Survivor México: Todo lo que debemos saber de la tercera temporada.

Los nuevos participantes confirmados para Survivor México.

Los fans han estado muy ansiosos para poder conocer los nombres de todos los participantes de la tercera temporada de Survivor México , hasta el momento solo se han confirmado cinco.

Los últimos en sumarse a la aventura son nuestro querido Yusef Farah, quien en más de una temporada de Exatlón México nos ha demostrado su fortaleza física.

Sin embargo, ahora tendrá que salir a demostrar sus habilidades de supervivencia y de convivencia en los retos de Survivor México.

El segundo nombre que recientemente ha sido confirmado es el de Rogelio, quien es un exparticipante de MasterChef, quien desde ahora se ha convertido en uno de los preferidos por los fans.

Y es que es el tercer participante de MasterChef que acepta el reto de Survivor México, pues sus compañeros Pablo y Cyntia han dado grandes participaciones, pues terminaron en primer y segundo lugar respectivamente en la segunda temporada.

Ellos se suman al siempre polémico Gabo Cuevas, quien viene por su revancha a Survivor México, ya que en la segunda temporada fue el primer eliminado del reality.

También te puede interesar: Ellos son los primeros participantes confirmados para Survivor México.

También, llega la modelo peruana Tefi Valenzuela, quien hace unos meses denunció a su pareja por maltrato físico.

Otro de los participantes más esperados por los fans es Javier Ceriani, quien siempre ha sido muy polémico en la conducción de Chisme No Like, por lo que no te puedes perder el estreno de Survivor México en su tercera temporada.