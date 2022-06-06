Survivor México: Todo lo que debes saber de la tercera temporada.

Uno de los regresos más esperados por los fans por fin llega a la señal de Azteca UNO, por lo que te contamos todo lo que tienes que saber sobre la tercera temporada de Survivor México.

El reality de supervivencia más emocionante y retador de la pantalla chica regresa el próximo 15 de junio en punto de las 19:30, claro por la señal de Azteca UNO.

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Survivor México regresa con grandes retos que van a poner a prueba a todos los participantes, logrando sacarlos de zona de confort y así muestren sus habilidades de supervivencia.

¿Quiénes son los primeros participantes confirmados en Survivor México?

Durante la primera edición especial de Venga la Noche, Carlos Guerrero, mejor conocido como el Warrior, reveló el nombre de los primeros participantes confirmados en la tercera temporada de Survivor México.

La primera en ser anunciada como participante de Survivor México fue la modelo peruana Tefi Valenzuela, quien hace unos meses presentó una denuncia en contra de Eleazar Gómez, por lo que el actor estuvo unos meses en prisión.

Uno de los regresos más esperados por los millones de fans, es el de nuestro querido Gabo Cuevas, quien tuvo una breve participación en la segunda temporada y no pudo cumplir su promesa de causar polémica y demostrar que estaba dispuesto a todo.

Sin duda, su participación es una garantía de polémica en toda la temporada.

Una de las grandes sorpresas de la tercera temporada es Javier Ceriani, quien es conductor del popular programa de espectáculos Chisme No Like.

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Sin duda, la participación de estos dos personajes del periodismo de espectáculos asegura una tercera temporada de Survivor México llena de mucha polémica y controversia en cada uno de los retos.