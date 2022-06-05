Ellos son los primeros participantes confirmados para Survivor México.

La tercera temporada de Survivor México se aproxima, por lo que en Venga La Noche se confirmaron a los tres primeros participantes.

‘Warrior’ en Survivor México.

Con bombo y platillo, se revelaron los nombres de las primeras tres personalidades que pondrán a prueba su instinto de supervivencia y así convertirse en el gran ganador o ganadora.

Te puede interesar: Carlos Guerrero revela detalles de Survivor México 2022.

¿Quiénes son los tres primeros participantes confirmados?

Una de ellas es Tefi Valenzuela. La modelo venezolana que hace meses alzó la voz contra Eleazar Gómez es una de las elegidas para el reality show.

Después de la polémica que armó en la segunda temporada, Gabo Cuevas regresa dispuesto a todo. Y es que la polémica y controversia son sus principales credenciales cuando se habla de competir.

Finalmente, Javier Ceriani, periodista y conductor de Chisme No Like, también podrá a prueba sus sentidos y fortalezas. El argentino está decidido a dejar cuerpo y alma en República Dominicana.