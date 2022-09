Cyntia es eliminada y Julián se convierte en finalista de Survivor México.

Cyntia y Julián disputaron el último boleto a la Gran Final de Survivor México, siendo el actor quien se impuso en el último suspiro para así acompañar a Nahomi y Kenta en la disputa por el título de mejor sobreviviente y los dos millones de pesos.

Malentendido entre Julián y Yusef provoca conflicto Survivor México.

La jornada inicia con una competencia en la que Kenta dio la sorpresa y se convirtió en el segundo que estará en el último programa. “Cada gota de sudor, cada grito, por todos los que están allá afuera apoyando”, dijo el participante visiblemente emocionado por llegar tan lejos en Survivor México.

Posteriormente, Cyntia y Julián se entregaron al máximo. La influencer argentina dijo adiós tras perder con honor, dejando claro que esta experiencia la marcará de por vida y que está feliz por dejar todo.

“Estoy muy emocionada, muy feliz, dejé todo, mi coranzocito en esta competencia. Vendrán mejores cosas allá afuera pero feliz de que me conocieran mejor”, dijo la argentina tras dar todo en un reto de tuvo destreza, fuerza, equilibrio y tiro.

“Rendirse jamás, agradecida con mis compañeros y aunque en un principio creí que Nahomi no me quería ver en la final, hoy me demostró que sí, me estuvo apoyando y quiero que gane una mujer, voten por ella”, agregó Cyntia para después apagar su fuego.