Survivor México: Cyntia demuestra lealtad a Saadi frente a Yusef.

Ningún día es igual en Survivor México, y luego de ser uno de los participantes líderes de la tribu, Yusef Farah se encuentra más vulnerable que nunca.

Una fusión en donde nadie quiso quedarse con Yusef.

Y es que, con la llegada de la fusión a Survivor México, el biólogo ha tenido que enfrentar las alianzas y estrategias de todos sus enemigos. Yusef tenía a un grupo de amigos en la Tribu Jaguar, pero Cyntia es la primera en decir “adiós” a esta unión.

Luego de incitarla a votar por Ale Saadi y otros participantes más, Cyntia asegura que no va a votar por ella en el Concejo Tribal.

“Yo a Saadi no la voy a votar... porque me arreglé y no tengo ganas de estar peleada”, le expresó Cyntia a Yusef en el refugio. Luego de ser un gran equipo en la Tribu Jaguar, la participante quiere formar sus propias alianzas sin el biólogo.

“Ahora voy a estar con ellos, mañana no lo sé", dijo sobre unirse a la estrategia de Cuchao, Julián, Kenta, Saadi y más participantes para eliminar al biólogo de la competencia.

Por su parte, Yusef sabe que la alianza de Cyntia con sus rivales podría afectar su estadía dentro de Survivor México, por lo que se siente “un león en una manda de hienas”.

Yusef busca nuevos aliados en Survivor México

Cuchao asegura que existe una alianza llamada Anti-Yusef, la cual busca eliminar al biólogo de Survivor México. Julián, Kenta, Saadi, Cyntia y más sobrevivientes forman este equipo, pues saben que deben dejar fuera de la competencia a Yusef.

