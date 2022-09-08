‘Los Anti-Yusef’ se unen para eliminar al biólogo de Survivor México.

Survivor México entró a una de las etapas más esperadas por todos lo seguidores de nuestro reality show. Nos referimos a la fusión, cuya llegada marca la desintegración de Jaguares, Halcones y Los Otros pra dar paso a nuevas estrategias.

Yusef ha sido uno de los más afectados ante esta nueva etapa, pues sus enemigos se han unido para eliminarlo de Survivor México. Aunque el biólogo contaba con el apoyo de Cyntia, tal parece que las cosas podrían dar un giro inesperado esta noche.

En el avance de este día se puede ver a Cyntia comenzar una nueva alianza con otros participantes y dejar a Yusef fuera de sus planes.

"Estoy muy enojada, demasiado. Cada vez estoy más enojada. Chao Yusef para mí", expresa la modelo antes del duelo por el collar de inmunidad individual.

Por su parte, Cuchao sabe que es el momento perfecto para aliar a Cyntia y así crear un grupo para intentar eliminar a Yusef de Survivor México.

"Bienvenida al mundo de los Anti-Yusef", expresa a Cuchao sobre la estrategia que prepara en contra del biólogo.

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Yusef reacciona a las alianzas en su contra

Yusef Farah se ha ganado el título como uno de los participantes más polémicos dentro de Survivor México, pues ha sido acusado de robos de alimentos y de tener conflictos con otros sobrevivientes como Rogelio, Julián, Kenta, Saadi, Catalina y más.

Sin embargo, el biólogo también es uno de los más fuertes a vencer, pues sus contrincantes quieren sacarlo de la competencia para no permitirle un lugar dentro de la última semana de Survivor México.

Yusef ya reaccionó a las alianzas en su contra, refrendando que es un "león" que comienza a quedarse solo poco a poco: "Soy un león con una manada de hienas".

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