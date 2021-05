Survivor México: Dennis Arana reveló por qué abandonó el reality show.

Dennis nos visita y habla de su salida de Survivor por ansiedad.

El querido Dennis Arana se presentó en el foro de nuestro programa Ventaneando para hablar de su experiencia como participante de Survivor México.

El cantante guatemalteco abandonó las trepidantes tierras del reality show por el bien de su salud mental. Y es que, Dennis, comenzó a experimentar episodios de ansiedad y depresión.

“Fue una aventura excepcional. Fue una experiencia fuerte, me estaba afectando en el área emocional. Tuve depresión y ansiedad, que proviene de la muerte de mi papá y la lucha por mi sexualidad. Todo eso me provocó depresión y ansiedad a los 17 años”, expresó el artista sobre sus problemas de salud mental.

Dennis Arana tiene un club de fans que lo apoya en todo momento

Dennis Arana tuvo un gran desempeño en Survivor México, pues anotó múltiples puntos que pusieron en ventaja a su Tribu Jaguar.

Sin embargo, el hambre, frío y soledad, provocaron reacciones negativas en la salud del querido intérprete.

“Por la tercera semana, me daba mucho shock. No hablaba. Ahí me di cuenta de que empezaban los cuadros de ansiedad y depresión. Es algo que la gente en la actualidad le cuesta mucho aceptar”, expresó.

Por si fuera poco, el ánimo de Dennis Arana subió cuando leyó los comentarios positivos por parte de sus admiradores en México.

“Ayer leí unos comentarios y mucha gente me apoyo con la decisión. En La Academia también estaba encerrado, pero estaba haciendo lo que me gustaba”, expresó el guatemalteco sobre su participación en el reality show de canto.

Recordemos que el cantante debutó en La Academia, donde se enfrentó a las exigentes opiniones de Danna Paola. Pese a todo, el participante se convirtió en uno de los favoritos, pues se metió en el corazón de México son su noble personalidad.

En otros temas, Dennis Arana destacó el apoyo incondicional de Cynthia en Survivor México, participante que escuchó al sobreviviente sus crisis de ansiedad.

