Survivor México: ¿Quién fue el eliminado de este miércoles 23 de agosto?

Estamos a días de conocer al gran ganador de Survivor México, por ese motivo, los sobrevivientes están haciendo todo para poder permanecer un día más en las playas más demandantes de la televisión mexicana.

Ayer, Pablo, Aranza y Sergio estaban muy tranquilos con un collar de inmunidad, pero este miércoles la competencia arranca de nuevo, por lo que todos están en riesgo de quedar fuera de Survivor México.

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¿Quién es el rival a vencer en Survivor México?

Todos los sobrevivientes tienen las mismas posibilidades de brillar en Survivor México, pero las cosas están muy complicadas, ya que las traiciones se han comenzado a hacer presentes.

Mientras todo eso sucede, Duggan y Nahomi se han declarado en contra de Pablo, quien ha ganado más collares de inmunidad que nadie en la temporada, pero para ellos su estrategia es jugar solo y traicionar a todos en el tiempo que lo crea perfecto.

¿Quién sale eliminado de Survivor México?

Nada es seguro dentro de Survivor México, lo único que todos saben, es que esta noche uno de los sobrevivientes va a perder su lugar en el reality, por lo que todos van a salir a dejarlo todo para poder llegar a la final.

Sin duda, la competencia por los collares va a ser la clave para evitar estar en riesgo, aunque nada está escrito y una traición puede dejar fuera a cualquiera.

En medio de una fuerte polémica, los sobrevivientes tomaron la decisión de mandar al juego de la extinción a Duggan y Nahomi, quienes habían formado una gran alianza.

Sin embargo, la suerte las mandó a defender su lugar en Survivor México, siendo Nahomi la eliminada del reality más demandante de la televisión mexicana.

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¿Cuándo y a qué hora ver Survivor México?

La emociones y traiciones dentro de las playas de Survivor México, las podrás seguir por la señal de Azteca UNO, en punto de las 20:30 horas, al igual que por la aplicación TV Azteca EN VIVO.

