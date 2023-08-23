Survivor México: Duggan explota contra Pablo, lo llama traicionero

Las cosas han comenzado a tomar un rumbo muy complicado dentro de las playas de Survivor México, donde las traiciones son parte fundamental para poder llegar al final. Eso es algo, por lo que ha sido muy criticado Pablo.

En mi caso, yo tengo un propósito muy claro, es mi familia, ahorita pasamos momentos muy duros con la pérdida de un bebé que estábamos esperando, fue bastante traumático, emocionalmente y físicamente. Estoy en el camino, luchando y estoy dando lo mejor de mí, tengo cortadas por todos lados, pero no va a ser nada porque voy a seguir dándolo todo para llegar a la final

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¿Duggan tiene un objetivo muy claro en Survivor México?

Duggan ha sido una de las participantes más destacadas, ya que tiene un objetivo muy claro desde su llegada a las playas de Survivor México.

Vengo en esta temporada con un propósito, desde que llegué, que es ganar y estoy muy orgullosa de mí, porque a veces crees que las cosas se ponen muy difíciles, pero vas avanzando y vas creyendo en ti, simplemente volteas atrás y ya estás donde no creías estar. Quiero llegar a viejita y decir ‘compas, en mi primera temporada fui finalista de Survivor, no gané, pero en la segunda temporada a la que fui, lo logré’

Sin embargo, no todo es bueno, ya que su experiencia con Pablo no ha sido la mejor, pues piensa que es una persona falsa.

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