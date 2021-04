Survivor México: Gabo Cuevas declara la guerra a la Tribu Jaguares tras confesión a Carlos Guerrero ‘Warrior’.

En el tercer episodio de Survivor México, Gabo Cuevas declaró la guerra a la Tribu Jaguares tras su confesión a Carlos Guerrero ‘Warrior’. El periodista recordó que Eduardo y Dani no son justos con él en el reality show de supervivencia y por eso quisiera cambiarse de equipo.

Como ya se está haciendo costumbre, en este capítulo nuevamente el reportero de Venga la Alegría robó cámara en el equipo Jaguares, pues le dijo frente a frente a Dani que no le cae del todo bien. Acto seguido, este le contestó que habían perdido el techo por su culpa y que no soportaba su actitud.

La manera como digo las cosas suele molestar a las personas, pasé una situación muy tensa, violenta, me atrevo a decirte penosa a la vez, pero también muy humana porque hay palabras que te rompen y simplemente yo quisiera irme de este equipo, quisiera cambiarme de tribu

Te puede interesar: Survivor México: ¿Por qué Gabo Cuevas es el participante más polémico del reality de supervivencia?

¿Gabo Cuevas tiene amigos en la Tribu Jaguares?

Sin embargo, el periodista reconoció que fuera de Dani y Eduardo, hay otras personas que sí suman a su vida e incluso reconoció que tiene grandes amigos, pero no podía estar al lado de un líder que no escucha y no es justo.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ respetó su punto de vista, pero le recordó que cuando llega a un trabajo no elige con quién trabaja, no elige a su compañeros.

También podría interesarte: Survivor México: La Tribu Halcón acusa a Bella de la Vega de que “no hace nada” en el reality de supervivencia.