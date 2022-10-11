Survivor México: Julián y Paco Pizaña protagonizan épico encuentro.

Julián, ganador de la tercera temporada de Survivor México, no ha dejado de convivir con sus seres queridos tras su salida de nuestro reality show.

El amante de los videojuegos se ha reunido con su familia y su novia Nicole Vale, aunque también ha convivido con exparticipantes de Survivor México.

A través de sus historias de Instagram, Julián Huergo compartió el encuentro que tuvo con Paco Pizaña, participante de la segunda temporada de nuestro reality show.

Los sobrevivientes tuvieron una cena rodeados de sus respectivas parejas sentimentales, además de otros amigos como Chicken Muñoz.

Julián no dudó en compartir parte del reencuentro en sus historias de Instagram, así que las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

Recordemos que, en repetidas ocasiones, Paco Pizaña mostró su gran apoyo a Julián para llegar a la Gran Final de la competencia y verlo convertido en campeón. Los deseos de Paco se hicieron realidad, pues el mexicano se coronó.

Te puede interesar: Julián se convierte en el ganador de Survivor México.

Julián se convirtió en el ganador de la tercera temporada de Survivor México

Luego de una temporada repleta de adversidades, Julián se convirtió en el ganador de la tercera edición de Survivor México, uniéndose a Lalo Urbina y Pablo Martí, campeones de sus respectivas temporadas.

Llegar a la final no fue nada fácil, pues el amante de los videojuegos tuvo que formar parte de una polémica estrategia para eliminar a Yusef del camino. Todos los participantes se unieron para votar por el biólogo y así dejarlo fuera de nuestro reality show de supervivencia.

Julián llegó a la final de la mano de Nahomi y Kenta, quienes también se ganaron el cariño del público a lo largo de la temporada. Luego de someterse a la votación del público, Julián Huergo se llevó a casa los 2 millones de pesos y el título de campeón.

También te puede interesar: Nahomi, Kenta y Julián revelan qué harán con el dinero si ganan Survivor México.