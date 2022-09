Nahomi, Kenta y Julián revelan qué harán con el dinero si ganan Survivor México.

Fuertes hombres y mujeres compitieron arduamente durante toda la tercera temporada de Survivor México. Todos los sobrevivientes tenían solo un objetivo en común: convertirse en el campeón o campeona de los 2 millones de pesos puestos en juego.

Naomi y Cathe se pelearon en un tremendo Extremodrama.

Tras una ardua lucha durante toda esta edición, Nahomi, Kenta y Julián se disputarán el premio en la Gran Final de nuestro reality show de supervivencia.

¿Qué harán Nahomi, Kenta y Julián si ganan Survivor México?

Nuestra Gran Final de Survivor México será el proximo viernes 30 de septiembre a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO, por lo que finalmente conoceremos al ganador o gandora del reality show de supervivencia.

El ganador se llevará 2 millones de pesos a casa, por lo que Nahomi revela qué hará en caso de ser la mujer campeona.

“Quiero comprarles una casa a mis papás. Quiero cumplir muchas metas. También quiero donar un pequeño porcentaje a una fundación; quiero ayudar a muchas generaciones que vienen detrás”, declaró a este programa.

Por su parte, Julián sueña construir un patrimonio para poder crear una familia con tres hijos: “Me gustaría no pagar renta y dar un enganche para un depa. Quiero poder pensar en el futuro con una familia. También me gustaría apoyar a mi familia en lo que se pueda. Ahorita no tengo un patrimonio ni una lana guardada, quisiera estar un poquito más estable”, contó.

Kenta quiere mudarse a Mérida con su papá para tener una mejor calidad de vida. El participante asegura que su padre es su “motor” y es la "única persona por la cual sigue en pie”.

“Mi papá y yo siempre hemos pagado una renta, pero se va el dinero. Me gustaría pagar unos terrenos para construir una casa. Mi papá tiene cáncer y me gustaría que estuviera en un área nueva”, dijo.

