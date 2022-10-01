Adrenalina, nervios y mucha alegría se vivió en la Gran Final de Survivor México, donde Nahomi, Julián y Kenta se sometieron a las votaciones del público para regresar a casa con los 2 millones de pesos.

Llegar a este día no fue nada fácil, pues todos los finalistas se enfrentaron a arduas pruebas, hambre y a las adversidades del clima en Survivor México. El Huracán Fiona también sorprendió a los sobrevivientes, pero estos se repusieron y mostraron fortaleza ante las adversidades de la naturaleza.

Luego de las alianzas y uno que otra polémica, los tres finalistas consiguieron su pase dorado al último día de la competencia. Se vivió una Gran Final pintada de verde, pues Nahomi, Kenta y Julián pertenecieron a la Tribu Halcón antes de la fusión.

La noche comenzó con un Juego por la Recompensa, el cual fue ganado por Kenta tras superar una semana llena de adversidades. El participante se llevó una moto a casa, siendo uno de los premios más grandes en esta temporada de nuestro reality show.

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Julián se convierte en el ganador de Survivor México

Esta noche se vivió un Concejo Tribal, donde los eliminados del reality show se dieron cita en Survivor México para acompañar a los tres finalistas.

Cyntia, Catalina, David Ortega, Saadi, Cathe, Cuchao y David García brindaron algunas palabras de aliento a Nahomi, Kenta y Julián para transmitirles mayor fortaleza.

Por si fuera poco, los sobrevivientes tuvieron la oportunidad de ver sus mejores y peores momentos dentro de Survivor México, recordando su extraordinaria participación.

El público tuvo la última palabra y votó por su participante favorito a tráves nuestra app TV Azteca en Vivo, eligiendo a Julián como el ganador de Survivor México. El participante se colgó el collar de campeón y se fue a casa con los 2 millones de pesos.

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