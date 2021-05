Julio Barraza reveló quién es el amor de su vida en Survivor México.

Los participantes de Survivor México dieron de qué hablar con su personalidad aguerrida y competitiva en cada uno de los circuitos. Sin embargo, integrantes de la Tribu Jaguar destacaron por su corazón de oro y sentimentalismo en nuestro programa.

Uno de los sobrevivientes que destacó por su vulnerabilidad dentro de nuestro reality show, fue Julio Barraza. El cantante dejó ver que es un hombre y padre de familia muy amoroso con los suyos.

Recientemente, la Tribu Jaguar ganó la oportunidad de leer cartas de sus familiares tras alcanzar la victoria en uno de los juegos.

Nuestra bellísima Kristal Silva, Sargento Rap, Cynthia y otros participantes rompieron en llanto tras leer las palabras de sus seres queridos.

El momento también emocionó a millones de televidentes en casa, quienes notaron la vulnerabilidad de todos los participantes.

Julio Barraza revela quién es el amor de su vida en Survivor México

Fue en la ceremonia de Survivor México, donde Julio Barraza rompió en llanto tras recordar al amor de su vida. Nos referimos a su hija, quien nació el 16 de mayo de 2021 y está por cumplir su primer añito muy pronto.

El cantante, de 28 años, recordó a su bebé e inmediatamente rompió en llanto frente a millones de televidentes en casa.

“Extraño tanto a mi hija… se aproxima su cumpleaños. No puedo estar con ella, no te imaginas el dolor que siento. Eso es una energía al corazón que nos va a hacer bien. No hay mejor regalo que eso”, confesó el sobreviviente sobre las cartas puestas en juego.

Julio no fue el único que rompió en llanto, pues Sargento Rap también recordó a su bebé varón. El cantante e influencer también reveló que su vida dio un giro de 180 grados tras el nacimiento de su retoño.

Y, aunque Julio ni Sargento Rap pueden ver sus bebés, se pusieron más que felices tras leer la carta enviada por parte de sus familiares en México.

Julio Barraza sorprende con su resistencia en Survivor México